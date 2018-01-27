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İrem Derici'den Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a büyük ayıp

26 Ocak 2018, Cuma
"8. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri" töreninde İrem Derici'ye ödülünü vermek için sahnede bekleyen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, ünlü sanatçının tavırlarıyla neye uğradığını şaşırdı.
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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yormcu yormcu

irem sanatçi olmaktan uzak...

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evet0
hayır0
cevapla 26.01.2018 22:16
ALİ ALİ

AĞZININ PAYINI ALMIŞ ŞIMARIKLIK TA BİR YERE KADAR.

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evet2
hayır0
cevapla 26.01.2018 17:47
VOLKAN VOLKAN

bana bu ödülü verecek adammı bulamadınızda buna verdiniz der gibiydi.. Aydın Doğan olsa idi yapışırdı sağına soluna... Gezici ruhuyla kafa dumanlı bunun. Güya "bak bak ben sizdenim" diye birilerine mesaj verir niyetinde... İnsanlık hak etmiyor bunlar... yazık ki, ne yazık...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.01.2018 16:20
memo memo

sozde sanatci veya manken her neyse onemli degil bunlar kendini bulutlarda gorur ve kendini birsey sanirlar

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evet0
hayır0
cevapla 26.01.2018 16:15
medyaguru medyaguru

saygısız

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.01.2018 15:57
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