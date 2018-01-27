İrem Derici'den Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a büyük ayıp

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"8. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri" töreninde İrem Derici'ye ödülünü vermek için sahnede bekleyen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, ünlü sanatçının tavırlarıyla neye uğradığını şaşırdı.
kalan karakter 1000
irem sanatçi olmaktan uzak...
AĞZININ PAYINI ALMIŞ ŞIMARIKLIK TA BİR YERE KADAR.
bana bu ödülü verecek adammı bulamadınızda buna verdiniz der gibiydi.. Aydın Doğan olsa idi yapışırdı sağına soluna... Gezici ruhuyla kafa dumanlı bunun. Güya "bak bak ben sizdenim" diye birilerine mesaj verir niyetinde... İnsanlık hak etmiyor bunlar... yazık ki, ne yazık...
sozde sanatci veya manken her neyse onemli degil bunlar kendini bulutlarda gorur ve kendini birsey sanirlar
saygısız
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