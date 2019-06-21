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İran, düşürdüğü ABD'ye ait İHA'nın enkazını sergiledi

21.06.2019 16:16

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde "hava sahasını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef alınan ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) enkazını denizden çıkararak sergiledi.


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