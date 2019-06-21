İran, düşürdüğü ABD'ye ait İHA'nın enkazını sergiledi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde "hava sahasını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef alınan ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) enkazını denizden çıkararak sergiledi.
İran, düşürdüğü ABD'ye ait İHA'nın enkazını sergiledi21.06.2019 16:16
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