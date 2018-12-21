Gece saat 22.50 sıralarında Irak üzerinden geldiği tahmin edilen yaklaşık 200 araçlık sivil TIR'lardan oluşan ABD'ye ait konvoy Kamışlı ilçesine ulaştı. Büyük bölümü boş olduğu görülen TIR konvoyunda kasasında beton bariyer olan ve bazı akaryakıt tankerleri de yer aldı. Konvoyun geçişinden önce havai fişekler atılırken konvoy nedeniyle Kamışlı kent merkezinde trafik sıkışıklığı yaşandığı görüldü. Suriye'nin güney tarafına hareket eden ABD'ye ait konvoyun, Suriye'den çekilme kararı alan ABD askeri birliklerini taşımak amacıyla geldiği ileri sürüldü.
Irak'tan gelen 200 TIR'lık ABD konvoyu Suriye'ye girdi!21 Aralık 2018, Cuma
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