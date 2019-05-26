İETT'den "makam araçları" açıklaması | Asılsız iddiaları çürüttüler

İETT, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile "48 yöneticinin bulunduğu İETT’de 150 kiralık makam aracı olduğu" iddiaları çürüttü. İşte İETT'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan o video...
İETT'den "makam araçları" açıklaması | Asılsız iddiaları çürüttüler26.05.2019 01:37
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