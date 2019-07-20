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İçişleri Bakanlığı açıkladı! PKK'ya ağır darbe: 859 sığınak, barınak, mağara imha edildi

20.07.2019 12:44

İçişleri Bakanlığı, yılın 6,5 ayında polis ve jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 859 sığınak, barınak ve mağaranın imha edildiğini açıkladı.


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