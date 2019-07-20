İçişleri Bakanlığı açıkladı! PKK'ya ağır darbe: 859 sığınak, barınak, mağara imha edildi

İçişleri Bakanlığı, yılın 6,5 ayında polis ve jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 859 sığınak, barınak ve mağaranın imha edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı açıkladı! PKK'ya ağır darbe: 859 sığınak, barınak, mağara imha edildi20.07.2019 12:44
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