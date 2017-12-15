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Hollanda'da bıçaklı saldırı dehşeti

15 Aralık 2017, Cuma
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bıçaklı saldırı paniği yaşandı. Schiphol Havalimanı'nda elindeki bıçakla çevredekileri tehdit eden saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi.
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