HDP Eş Başkanı Sezai Temelli Ekrem İmamoğlu'na oy istedi 17.03.2019 17:30

Cumhur İttifakı'nın karşısına çıkan Zillet İttifakı'nın ortakları bir bir ortaya dökülmeye devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan HDP, İstanbul Esenler'de yaptığı seçim mitinginde açık açık CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na oy istedi. Geçtiğimiz günlerde de, "Ekrem İmamoğlu’nu biz kazandıracağız ve İstanbul’u biz yöneteceğiz." diyen Temelli Ankara'da da Mansur Yavaş için oy istemişti.