Haberler Web TV Hakkari şehitlerine veda

Hakkari şehitlerine veda

12 Kasım 2018, Pazartesi

Hakkari'de Şemdinli'de mühimmat patlaması sonucu şehit düşen 4 asker memleketlerine uğurlanıyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları