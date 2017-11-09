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Medyasını Türkiye ve İslam düşmanlığı için kullanan Robert Murdoch'un Fox TV'sinden Türkiye’ye skandal algı operasyonu yapıldı.
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İslam ve Türk düşmanı sömürgeci batı, medya gücünü savaş yöntemi olarak kullanıyor. Türkiye' yi 3'üncü dünya ülkesi ve fakir, halkı cahil olan ülke algısını tüm dünyaya yayıyorlar...
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