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Fox'tan bir skandal daha!

08 Kasım 2017, Çarşamba
Medyasını Türkiye ve İslam düşmanlığı için kullanan Robert Murdoch'un Fox TV'sinden Türkiye’ye skandal algı operasyonu yapıldı.
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serdar serdar

İslam ve Türk düşmanı sömürgeci batı, medya gücünü savaş yöntemi olarak kullanıyor. Türkiye' yi 3'üncü dünya ülkesi ve fakir, halkı cahil olan ülke algısını tüm dünyaya yayıyorlar...

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evet2
hayır1
cevapla 08.11.2017 16:08
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