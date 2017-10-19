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FETÖ'nün sivil imamlarının yeni görüntüleri

18 Ekim 2017, Çarşamba
FETÖ firarisi Adil Öksüz ile sivil imamlar Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in yakalandıktan sonra jandarma karakoluna getirildikleri ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
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