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FETÖ'nün medya ayağına operasyon

06 Şubat 2018, Salı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 gazeteci tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
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