Erzincan Orduevi'ndeki işkence anı kamerada!

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Milli Savunma Bakanlığınca, sosyal medyada yer alan, bir askerin kediye işkence yaptığı görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı. İşkence anı güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.
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