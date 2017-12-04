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Erzincan Orduevi'ndeki işkence anı kamerada!

04 Aralık 2017, Pazartesi
Milli Savunma Bakanlığınca, sosyal medyada yer alan, bir askerin kediye işkence yaptığı görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı. İşkence anı güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.
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