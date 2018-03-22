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Erdoğan'dan ABD'ye Münbiç tepkisi

21 Mart 2018, Çarşamba

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması"nda konuştu.

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