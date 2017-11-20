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Erdoğan: 2019 kırılma noktası

19 Kasım 2017, Pazar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da vatandaşlara hitap etti.
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