Emekliye 700 TL promosyon müjdesi | Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 03.06.2019 09:29

Bankaların promosyon yarısı kızıştı. 450 liraya varan promosyon kampanyalarla 700 liraya kadar çıkarken; emekliyi bankaya kazandıranlara da 100-125 lira veriliyor. Peki, hangi banka ne kadar promonsyon veriyor? Özel fırsatları neler? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...