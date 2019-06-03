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Emekliye 700 TL promosyon müjdesi | Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

03.06.2019 09:29

Bankaların promosyon yarısı kızıştı. 450 liraya varan promosyon kampanyalarla 700 liraya kadar çıkarken; emekliyi bankaya kazandıranlara da 100-125 lira veriliyor. Peki, hangi banka ne kadar promonsyon veriyor? Özel fırsatları neler? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...


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