Yol Durumu

Elon Musk Külliye'de

08 Kasım 2017, Çarşamba
Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen marka olan Tesla'nın kurucusu Elon Musk Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve Space X şirketinin kurucusu Elon Musk'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti
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