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Dünyanın en zengin ünlüleri belli oldu! İşte 2019'un en çok kazananı

11.07.2019 14:37

Bu liste pek çoğumuzun çenesini yoracak cinsten... İş dünyası dergisi Forbes, 2019'un en çok kazanan ünlü isimlerini açıkladı. 185 milyon dolarlık geliriyle bu yılın zirvesindeki isim, daha önce 2016'da 170 milyon dolarla en çok kazananlar listesinde birinci olmuştu. İşte Forbes'a göre yıllık kazancı en yüksek olan ünlüler...


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