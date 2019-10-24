Dünya oraya kilitlendi! İspanya'da diktatör Franco'nun mezarı taşınıyor

22 yıl boyunca demir yumrukla İspanya'yı yöneten diktatör Franco'nun mezarındaki kalıntılar, helikopterle taşındı. Uluslararası haber ajanslarını daha sabah gün ağarırken taşıma işlemi ile ilgili fotoğrafları geçmeye başladı.
44 yıl önce bir anıt mezara gömülen Franco'dan geriye kalan kemikler daha anıt mezardan çıkarılarak daha mütevazi bir mezarlığa naklediliyor. Bugün Franco'dan kalan kemiklerin mezardan çıkarılmasının ardından ailesi bir seremoni düzenledi ve ardından kalıntılar bir helikoptere yüklenerek Madrid'de bir mezarlığa doğru yola çıkarıldı. Franco'nun kalıntıları orada eşinin yanına gömülecek. Uzun süren yasal sürecin sonunda Eylül ayının sonunda Sosyalist İspanya hükümeti Yüksek Mahkeme'den Franco'nun mezarının taşınması için onay almıştı.
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