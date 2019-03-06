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Doğanın vahşi yüzü! Safaride gördükleri manzara karşısında hayatlarının şokunu yaşadılar

06.03.2019 14:05

Afrika'da safariye çıkan bir grup gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. O anlar safaride bulunan bir ziyaretçinin kamerasına anbean yansıdı.


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