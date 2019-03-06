Afrika'da safariye çıkan bir grup gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. O anlar safaride bulunan bir ziyaretçinin kamerasına anbean yansıdı.
Doğanın vahşi yüzü! Safaride gördükleri manzara karşısında hayatlarının şokunu yaşadılar06.03.2019 14:05
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Doğanın vahşi yüzü! Safaride gördükleri manzara karşısında hayatlarının şokunu yaşadılar
- Sosyal konut projesinden ev alacaklar dikkat! Bakan Kurum başvuru şartlarını açıkladı
- 2200 yılından gelen adamın korkunç kehaneti! Dünyanın sonu böyle mi gelecek?
- Müge Anlı'da Asım Bayram'ın evinden ne çıktı? Asım Bayram bulundu mu? (6 Mart)
- Adana'da dehşete düşüren olay! İlaç enjekte ettiği kadını bıçakladığı iddiasıyla tutuklandı
- Alişan ve Demet Akalın yıllar sonra ilk kez bir araya geldi
- Başkan Erdoğan'dan Uzay Ajansı'nın kurulmasını AYM'ye götüren CHP'ye sert tepki
- Müge Anlı'da Ferluga Hanım neden çelişkili konuşuyor?
- Hercai 1. bölüm fragmanı yayınlandı
- FETÖ'cü hainlerin "Batman'da tecavüze uğrayan Ayşe Arslanoğlu intihar etti" yalanına valilikten cevap!
- Başkan Erdoğan: Hayvancılıkta durumumuz her geçen gün daha iyiye gidiyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.