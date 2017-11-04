Divriği Havaalanı tarla oldu

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Türkiye'nin ilk havaalanlarından bir tanesi olan Divriği Havaalanı günümüzde tarla oldu. Planlanan ilk uçak fabrikasının bulunduğu arazi de ise inekler otluyor.
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