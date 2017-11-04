Yol Durumu

Divriği Havaalanı tarla oldu

04 Kasım 2017, Cumartesi
Türkiye'nin ilk havaalanlarından bir tanesi olan Divriği Havaalanı günümüzde tarla oldu. Planlanan ilk uçak fabrikasının bulunduğu arazi de ise inekler otluyor.
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