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Dev proje yükseliyor! Tamamlandığında dünyanın üçüncüsü olacak

24.05.2019 14:12

Türkiye'nin gözde projelerinden olan ve gövde yüksekliğinde 100 metreye dayanan Yusufeli Barajı, tamamlandığında dünyanın en yüksek üçüncü barajı olacak. Yusufeli Barajı, 275 metrelik gövdesiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak.


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