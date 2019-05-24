Dev proje yükseliyor! Tamamlandığında dünyanın üçüncüsü olacak 24.05.2019 14:12

Türkiye'nin gözde projelerinden olan ve gövde yüksekliğinde 100 metreye dayanan Yusufeli Barajı, tamamlandığında dünyanın en yüksek üçüncü barajı olacak. Yusufeli Barajı, 275 metrelik gövdesiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak.