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Denizkurdu-2019 Tatbikatı'nda hedefler tam isabetle vuruldu

14.05.2019 12:00

Denizkurdu-2019 Tatbikatı'nın ikinci gününde savaş gemilerinden belirlenen hedeflere kara bombardımanı atışları yapılırken, tam isabet sağlandı.


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