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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Avlar’ın ailesine taziye telefonu

01 Şubat 2018, Perşembe
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine terör örgütü PKK/PYD’li teröristlerce yapılan roketli saldırıda şehit olan 17 yaşındaki Fatma Avlar’ın babasını telefonla arayarak başsağlığı diledi.
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