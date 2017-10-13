Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye vize yanıtı09 Ekim 2017, Pazartesi
Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;
Bu karar her şeyden önce çok çok üzüntü verici. Ankara'da büyükelçinin böyle bir kararı alarak uygulamaya sokması üzüntü verici. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bunu duydukları anda gerekli girişimlerde bulunarak muhataplarını aramışlardır. Bakanımız bu konuyu bana ilettiği anda kendilerine şunu söyledim; Türkiye bir hukuk devletidir. Biz bir kabile değiliz. Bir kabile devleti de değiliz. Onların açıkladığı metin ne ise mütekabiliyet esasına dayanarak aynı metni bizim büyükelçimiz anında açıklasın. Süreç bundan ibarettir.
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