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Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül töreninde konuştu

28 Aralık 2017, Perşembe
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “En büyük ihtiyacımız para, , elmas ve silah değil, başarabileceğimize inanmaktır. Şu anda ü olanları görüyoruz, parası olanları da görüyoruz. İnanın, biz onların çok çok önündeyiz, ilerisindeyiz. Bakın meselesinde dolarlar işi halledebildi mi? Dolarlar dünyayı satın alabildi mi? bu kadar tehdit salladılar, telefonla dünyayı aradılar ama 128 ülke dünya devine sen dedi benim irademi dolarla satın alamazsın dedi, tersledi ve hakikat yerini buldu" dedi.
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