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Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırda askerlere seslendi

25 Ocak 2018, Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyon bölgesinde incelemelerde bulundu. Burada askerlere hitap eden Erdoğan, "Harekat netice alınana kadar sürecek" dedi.
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