Cumhurbaşkanı Erdoğan Gümülcine’de

Atina'daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Kırmahalle Camisi'nde kılacak, Chris-Eve Otel'de gerçekleştirilecek soydaşlarla buluşma etkinliğine katılacak.
BATI TRAKYA'DA BÜYÜK HEYECAN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti kapsamında Batı Trakya'yı da ziyaret edecek olması Türk azınlıkta büyük bir beklenti ve heyecan yarattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1952 yılında merhum Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Batı Trakya ziyaretinden sonra bölgeye giden ilk Türk Cumhurbaşkanı olacak.
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretini sabırsızlıkla beklediklerini söylemişti.
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Yunanlılarda geçmişin korkusu silinmemiş ..Türklerden korkuyorlar ..artık çok daha güçlü bir Türkiye, çok etkili ve kararlı bir LİDER var .!
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