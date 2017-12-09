Cumhurbaşkanı Erdoğan Gümülcine’de 08 Aralık 2017, Cuma

Atina'daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Kırmahalle Camisi'nde kılacak, Chris-Eve Otel'de gerçekleştirilecek soydaşlarla buluşma etkinliğine katılacak.

BATI TRAKYA'DA BÜYÜK HEYECAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti kapsamında Batı Trakya'yı da ziyaret edecek olması Türk azınlıkta büyük bir beklenti ve heyecan yarattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1952 yılında merhum Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Batı Trakya ziyaretinden sonra bölgeye giden ilk Türk Cumhurbaşkanı olacak.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretini sabırsızlıkla beklediklerini söylemişti.