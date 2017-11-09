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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Space X ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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