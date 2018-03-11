Yol Durumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz ci değiliz

10 Mart 2018, Cumartesi

Biz toprak etmiyoruz. Biz teröristler ülkemize bela olmasınlar diye kovaladık. Kovalıyoruz. Nereye giderlerse gitsinler. Cerablus'ta yaptık. 140 bin mülteci evlerine döndü. Şimdi Afrin'de de şuan itibarıyla 900 kilometre kareye yaklaşıyoruz. Buranın da toplamı 2 bin kilometre kare. İnşaAllah burayı da kontrol altına aldığımızda Afrinli kardeşlerimiz de topraklarına dönecekler. Biz ci, sömürgeci olmadık tarih boyunca. Bize yanlış yapanların tarihi sömürgecilikle doludur. Onlar katliamcıdır. Önce onlar bunun hesabını versinler.

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