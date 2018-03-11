Biz toprak işgal etmiyoruz. Biz teröristler ülkemize bela olmasınlar diye kovaladık. Kovalıyoruz. Nereye giderlerse gitsinler. Cerablus'ta yaptık. 140 bin mülteci evlerine döndü. Şimdi Afrin'de de şuan itibarıyla 900 kilometre kareye yaklaşıyoruz. Buranın da toplamı 2 bin kilometre kare. İnşaAllah burayı da kontrol altına aldığımızda Afrinli kardeşlerimiz de topraklarına dönecekler. Biz işgalci, sömürgeci olmadık tarih boyunca. Bize yanlış yapanların tarihi sömürgecilikle doludur. Onlar katliamcıdır. Önce onlar bunun hesabını versinler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz işgalci değiliz10 Mart 2018, Cumartesi
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