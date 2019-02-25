CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonu ile gerçekleri örtme çabası

Beton Ekrem'in İstanbul Beylikdüzü'ndeki skandalları sanki hiç yaşanmamış gibi Ertuğrul Özkök ve ekibi Zillet İttifakı'nın adayı Beton Ekrem ile bir röportaj yaptı. Beylikdüzü'ndeki çöp dağlarını, işçilerin protestolarını ve vatandaşa 37 vaatten yalnızca 2'sini gerçekleştirebilmiş olduğunu unutan İmamoğlu algı operasyonuyla gerçekleri örtme çabasına girişti.
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