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CHP'li Murat Hazinedar'dan darbe tehdidi

10 Aralık 2017, Pazar
CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar 15 Temmuz hain darbe girişiminden 9 ay önce darbe tehdidinde bulunarak FETÖ'ye desteğini açıkladığı görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca Hazinedar'ın 15 Temmuz'dan bir gün önce ani bir şekilde yurt dışına çıkma kararı aldı.

Koza İpek Grubu'na kayyum atanmasıyla örgüte desteğe koşan Hazinedar, Bugün TV'ye yaptığı açıklamada, darbe tehdidinde bulunduğu görüntüler ortaya çıktı. Hazinedar şöyle konuştu: "Türkiye'nin önemli kurumlarından bir tanesine böyle fütursuzca el konulmasının tamamen siyasi olduğu ortada. Koza İpek Grubu farklı düşündüğü için cezalandırılıyor. Bir şeyi unutmasın kimse; Türkiye'de şu anda Koza Grubuna yapılan bu müdahalenin örneği yoktur. Tarih bizi çok yakın bir gelecekte haklı çıkartacak ama bu gidişatta ısrar edilirse Türkiye'nin önünde çok daha büyük sıkıntılar olacak. Toplumsal çatışmalar yani hukuksuzluğun ötesinde Türkiye'yi belki de tarihinin en kötü en olumsuz noktalarına götürebilir. Koza İpek Grubu'na ve Kanaltürk, Bugün, Millet ve Bugün TV'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"
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