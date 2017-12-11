CHP'li Murat Hazinedar'dan darbe tehdidi

CHP'li Murat Hazinedar'dan darbe tehdidi10 Aralık 2017, Pazar
Koza İpek Grubu'na kayyum atanmasıyla örgüte desteğe koşan Hazinedar, Bugün TV'ye yaptığı açıklamada, darbe tehdidinde bulunduğu görüntüler ortaya çıktı. Hazinedar şöyle konuştu: "Türkiye'nin önemli kurumlarından bir tanesine böyle fütursuzca el konulmasının tamamen siyasi olduğu ortada. Koza İpek Grubu farklı düşündüğü için cezalandırılıyor. Bir şeyi unutmasın kimse; Türkiye'de şu anda Koza Grubuna yapılan bu müdahalenin örneği yoktur. Tarih bizi çok yakın bir gelecekte haklı çıkartacak ama bu gidişatta ısrar edilirse Türkiye'nin önünde çok daha büyük sıkıntılar olacak. Toplumsal çatışmalar yani hukuksuzluğun ötesinde Türkiye'yi belki de tarihinin en kötü en olumsuz noktalarına götürebilir. Koza İpek Grubu'na ve Kanaltürk, Bugün, Millet ve Bugün TV'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"
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