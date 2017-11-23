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CHP'li Kesici'den tarihi çark

22 Kasım 2017, Çarşamba
CHP vekili İlhan Kesici CnnTürk'te katıldığı bir programda 15 Hakkında şehitlerimizin kemiklerini smızlatacak açıklamalarda bulunmuş büyük bir tekiyle karşılaşmıştı. Gelen tepkiler korkutmuş olacak ki Kesici tarihi bir çarka imza attı.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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albatros albatros

Dansöz asena valla senin kıvırtman karşısında sınıfta kalır

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evet2
hayır0
cevapla 22.11.2017 14:25
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