Yol Durumu

Çavuşoğlu: "Filistin'i yalnız bırakmayacağız".

21 Aralık 2017, Perşembe
Çavuşoğlu: "Filistin'i yalnız bırakmayacağız" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Çavuşoğlu, “Türkiye asla Kudüs’ü yalnız bırakmayacaktır. Filistin halkı asla yalnız kalmayacaktır. Dünya beşten büyüktür” dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları