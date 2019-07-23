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Boris Johnson'ın Türkiye'deki köyünde büyük sevinç

23.07.2019 20:09

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson, ülkenin yeni başbakanı olduktan sonra Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyünde yaşayan hemşehrileri büyük sevinç yaşadı.


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