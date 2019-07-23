Boris Johnson'ın Türkiye'deki köyünde büyük sevinç

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson, ülkenin yeni başbakanı olduktan sonra Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyünde yaşayan hemşehrileri büyük sevinç yaşadı.
Boris Johnson'ın Türkiye'deki köyünde büyük sevinç23.07.2019 20:09
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