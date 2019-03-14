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Boğazı savunan 360 yıllık Seddülbahir Kalesi'nde sona gelindi

14.03.2019 11:54

Çanakkale Boğazı'nın girişini savunmak amacıyla 1659 yılında yaptırılan, Çanakkale Savaşları sırasında İngiliz ve Fransız gemilerinin bombardımanı sonucu ilk şehitlerin verildiği Seddülbahir Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarının yüzde 98'i tamamlandı.


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