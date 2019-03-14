Boğazı savunan 360 yıllık Seddülbahir Kalesi'nde sona gelindi

Çanakkale Boğazı'nın girişini savunmak amacıyla 1659 yılında yaptırılan, Çanakkale Savaşları sırasında İngiliz ve Fransız gemilerinin bombardımanı sonucu ilk şehitlerin verildiği Seddülbahir Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarının yüzde 98'i tamamlandı.
Boğazı savunan 360 yıllık Seddülbahir Kalesi'nde sona gelindi14.03.2019 11:54
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