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BM'de tarihi Kudüs kararı

21 Aralık 2017, Perşembe
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlenen kritik Kudüs oylaması sona erdi. Kudüs kararı ABD'nin tehditlerine rağmen 128 oyla kabul edildi. 9 hayır, 35 çekimser oy kullanıldı. Oylamada ABD ve İsrail'in yanında Palau, Guatamala, Togo, Nauru, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya ret oyu verdi.
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