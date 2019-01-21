Binali Yıldırım Marmaray'da vatandaşlarla sohbet etti 21 Ocak 2019, Pazartesi

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yenikapı'dan Üsküdar'a Marmaray ile geçti. Yıldırım, yolculuk sırasında vatandaşlarla sohbet etti.