TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yenikapı'dan Üsküdar'a Marmaray ile geçti. Yıldırım, yolculuk sırasında vatandaşlarla sohbet etti.
Binali Yıldırım Marmaray'da vatandaşlarla sohbet etti21 Ocak 2019, Pazartesi
- Sivas'ta aşırı soğuklar yüzünden kurt dondu!
- CHP - İyi Parti ittifakı İstanbul ve İzmir'de krize girdi
- Binali Yıldırım Marmaray'da vatandaşlarla sohbet etti
- Müge Anlı canlı yayınında Filiz Karadavut'un ablası Çiğdem Çakırer'den şok itiraf! 21 Ocak
- Sosyal medyadan tanıştığı kıza tecavüz girişiminde bulunan zanlı tutuklandı
- Sürekli rapor alan işçiye Yargıtay'dan kötü haber!
- Sakarya'da feci kaza! Nişanlı çifti ölüm ayırdı
- Yılmaz Özdil'den skandal açıklamalar! Dolandırıcı Tosun'a övgü yağdırdı!
- Zeki Uzundurukan: Önceden hazırlanmış senaryo Meler ile sahneye kondu
- 63 yaşında 5 dil bilen teyze şaşırtıyor
- Yunanistan'da halk sokaklara çıktı!
- Başkan Erdoğan'dan Afrin kahramanlarına sürpriz telefon
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.