Binali Yıldırım açıkladı: O bölge İstanbul Tasarım Merkezi oluyor

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Tasarım Zirvesi'nde konuştu. Yıldırım, "Tasarım şehri İstanbul’a yakışacak bir tasarım merkezinin müjdesini de vermek istiyorum. Haydarpaşa Limanı’nın ve Sultan Abdulhamid’in İstanbul – Bağdat tren yolunu yapmak için inşa ettiği garın da içinde olduğu bölgeyi İstanbul Tasarım Merkezi yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Binali Yıldırım açıkladı: O bölge İstanbul Tasarım Merkezi oluyor01.03.2019 11:45
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