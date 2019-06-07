Ramazan Bayramı'nın son gününde İstanbul'a dönen tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli bölümünde zaman zaman trafik yoğunluğu oluşturuyor. Yoğunluk, zaman zaman Sapanca gişeler ile izmit batı gişeler, Alikahya mevkisi ve Kandıra gişelere kadar uzanıyor.
Bayram tatili dönüş trafiği başladı07.06.2019 09:50
- Bayram tatili dönüş trafiği başladı
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