Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya mülteci resti: 'Oldu oldu olmadı kapıları açarız' 05.09.2019 12:18

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan,"Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometre derinlikte bu konutları yapalım. Böylece insanca yaşama imkanını onlara sağlayalım. Güzel teklifse başlayalım bu işe, ama yok. Biz kovalamaya devam edeceğiz. Bu yolculuk bizi farklı yere doğru götürebilir. Farklı yer nedir, oldu oldu olmadı biz de kapıları açmak zorunda kalırız" dedi.

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan, ''Şimdi İdlib tehdidi var, Afganistan'dan gelenler var. Bir taraftan geliyor, bir taratan gidenler var. Bu yolculuk bizi farklı yönlere gidebilir. Oldu oldu, biz de kapıları açmak zorunda kaldırız. Destek verecekseniz verin, bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Bu zulme biz vesile olamayız. Siz de nasıl taşınırmış bir görün. Dünyadan olması gereken desteği alamadık, almak için bunu yapmak zorunda kalabiliriz. Buradaki insanların kendi evlerinden yaşamalarını temin etmeye çalışıyoruz.

Fırat'ın doğusu ile Irak sınırı arasındaki Suriye topraklarını güvenli hale getirecek adımlar atıyoruz. Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki duruma daha fazla seyirci kalma durumu yoktur. Eylül'ün sonuna kadar kendi istediğimiz şekilde başlatmakta kararlıyız. ABD ile yapmak istiyoruz, ancak böyle bir zemin oluşmazsa hazırlıklarımız tamam, kendi imkanlarımızla bu işe başlayacağız.'' dedi.