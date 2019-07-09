Başkan Erdoğan, Srebrenitsa kurbanları için düzenlenen törene katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek’te Srebrenitsa soykırım kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine katılarak soykırım kurbanlarını andı.
Başkan Erdoğan, Srebrenitsa kurbanları için düzenlenen törene katıldı09.07.2019 13:46
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