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Başkan Erdoğan minik kızın ilgisine kayıtsız kalmadı

10.03.2019 19:25


Başkan Erdoğan, kendisini televizyondan takip ederek "dedem" şeklinde seven ve sarılan minik kızın ilgisine kayıtsız kalmadı.

Twitter hesabından minik kızın sevgisine karşılık veren Erdoğan, "Fatma hanım, yavrumuzu gözlerinden öpüyorum. Ama televizyona bu kadar yakın durmasın, bozulmasın o güzel gözler. Tüm İzmirli kardeşlerimle birlikte torununuzu da İzmir mitingimize bekliyorum inşallah." dedi.

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