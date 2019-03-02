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Başkan Erdoğan memleketi Rize'den müjdeleri sıraladı

02.03.2019 14:40

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Şimdi Rize'de iki büyük müjde vermek istiyorum. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın elektrik sulama tarifesini tüm tarımsal faaliyetleri içine alacak şekilde genişletiyoruz. Artık yüzde 12 indirimli elektrik kullanabilecekler. eni sondaj gemimiz. Hala Antalya'da.. Yeni gemimizi aldık adını Yavuz olarak belirledik. Bakım ve onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra Yavuz doğal gaz ve petrol aramalarına başlayacak. Doğu akdeniz ve Karadeniz'deki petrol haklarımızı en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız.'' dedi.


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