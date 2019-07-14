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Başkan Erdoğan genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi

14.07.2019 11:56

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkünde genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi. Saat 11.00'de başlayan toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.


Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki evinden Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, burada gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Saat 11.00'de başlayan toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.

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