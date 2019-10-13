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'Barış Pınarı' harekatında son dakika... 4 köy daha terörden temizlendi

13.10.2019 19:05

Son dakika haberine göre Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 4 köy daha terörden arındırıldı.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Rasulayn'ın batısındaki Mebruke kasabası, Abu Culud ve Abu Şahanat köyleri ile Aynİsa'nın batısındaki Halidiye köyü teröristlerden arındırıldı.


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