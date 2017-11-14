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Balona röveşata atmaya çalışan genç!

14 Kasım 2017, Salı
Sokakta yürüyen gencin önüne çıkan balonla röveşata denemesi yaptığı anların videosu da olay oldu. Kısa sürede binlerce defa paylaşılan video izlenme rekoru kırdı.
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