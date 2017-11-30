Yol Durumu

Bakan Kaya'dan FOX TV'ye ince ders!

29 Kasım 2017, Çarşamba
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, eşinin telefonunda ByLock çıktığı iftirasını atan ve FETÖ'den tutuklu çifte ByLock'cu Ercan Gün'ü besleyen Fox TV'ye ders verdi. Bakan Kaya, Fox TV mikrofonunu görünce, "Onu al ben ona konuşmayacağım, kusura bakma" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları