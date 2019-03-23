ASELSAN'ın Konyalı iş insanlarıyla birlikte uzaktan komutalı silah sistemlerini üreteceği fabrikanın birinci etabının temeli atıldı. Fabrikanın 65 milyon dolarlık yatırımla kurulacağı kaydedildi.
ASELSAN'dan Konya'ya 65 milyon dolarlık dev yatırım! Silah sistemleri fabrikasının temeli atıldı23.03.2019 08:13
- ASELSAN'dan Konya'ya 65 milyon dolarlık dev yatırım! Silah sistemleri fabrikasının temeli atıldı
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