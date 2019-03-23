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ASELSAN'dan Konya'ya 65 milyon dolarlık dev yatırım! Silah sistemleri fabrikasının temeli atıldı

23.03.2019 08:13

ASELSAN'ın Konyalı iş insanlarıyla birlikte uzaktan komutalı silah sistemlerini üreteceği fabrikanın birinci etabının temeli atıldı. Fabrikanın 65 milyon dolarlık yatırımla kurulacağı kaydedildi.


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