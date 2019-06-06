Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Günde 10 bin tatilciye hizmet veren plaj tarihin en kalabalık günlerini yaşıyor...
Antalya'nın Kaş ilçesinde izdiham! 3 kilometrelik araç kuyruğu...06.06.2019 18:15
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