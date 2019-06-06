Haberler Web TV Antalya'nın Kaş ilçesinde izdiham! 3 kilometrelik araç kuyruğu...

Antalya'nın Kaş ilçesinde izdiham! 3 kilometrelik araç kuyruğu...

06.06.2019 18:15

Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Günde 10 bin tatilciye hizmet veren plaj tarihin en kalabalık günlerini yaşıyor...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları