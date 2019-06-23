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Antalya'da pompalı dehşeti! Saldırgan yakalandı

23.06.2019 00:07

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'ndeki bir otele silahla gelen kişinin çevreye ateş ettiği ihbarını alan polis ekipleri, kısa sürede söz konusu adrese gitti. Silahlı saldırgan, kısa sürede polislerce suç aleti tüfekle yakalandı.


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